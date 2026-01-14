Julio Iglesias e le accuse di aggressione sessuale | il racconto delle vittime

Recentemente, due ex collaboratrici di Julio Iglesias hanno accusato il cantante di aggressioni sessuali, molestie, lesioni e traffico di esseri umani. Queste accuse, di grande gravità, sono state riportate nel racconto delle vittime, che si sono confrontate con un contesto complesso e delicato. La vicenda richiede attenzione e approfondimento, nel rispetto delle parti coinvolte e della verità processuale.

Aggressione sessuale, molestie, lesioni e tratta di esseri umani. Sono pesantissime le accuse rivolte a Julio Iglesias da due donne, ex impiegate del cantante spagnolo. Il caso è scoppiato a seguito di un ‘inchiesta giornalistica condotta dal sito di notizie elDiario.es e Univision Noticias durata tre anni. Le due donne, che lavoravano nel 2021 con l’artista, una come collaboratrice domestica e una come fisioterapista, hanno raccontato come le ville paradisiache di Iglesias nella Repubblica Dominicana e alle Bahamas, si siano trasformate per loro in luoghi di controllo, molestie e terrore. La vittima più giovane aveva 22 anni: “Mi sentivo una schiava”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Julio Iglesias e le accuse di aggressione sessuale: il racconto delle vittime Leggi anche: Julio Iglesias accusato di aggressione sessuale Leggi anche: Julio Iglesias accusato di aggressione sessuale da due donne Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Julio Iglesias nei guai: due ex dipendenti lo accusano di violenza sessuale; Julio Iglesias accusato di violenza sessuale e umiliazioni da due domestiche, il Governo chiede un'indagine; Julio Iglesias accusato di aggressione sessuale da due donne; Julio Iglesias accusato di aggressione sessuale da ex dipendenti. Julio Iglesias accusato di aggressione sessuale e tratta da due ex dipendenti - Inchiesta in Spagna su Julio Iglesias: due ex dipendenti lo accusano di aggressione sessuale, molestie, lesioni e tratta di esseri umani. msn.com

