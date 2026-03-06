Trump Decido io sull’Iran

Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato che sarà lui a decidere le azioni riguardanti l’Iran. In un momento di crescente tensione nel Medio Oriente, il conflitto tra le parti continua a intensificarsi e il rischio di un’escalation si fa sempre più concreto. Le decisioni prese a Washington sembrano indicare una volontà di intervento diretto nella regione.

Il Medio Oriente è in fiamme, il conflitto rischia di allargarsi e il presidente Usa, Donald Trump vuole già gestire il cambio di regime a Teheran a guerra in corso. Dai Paesi del Golfo al Libano, passando anche per l'Azerbaigian, nessun cielo dell'area può dirsi esente dal conflitto fra la Repubblica Islamica da una parte e Usa e Israele dall'altra. DONALD NON MOLLA Come se davvero fosse convinto che spetti a lui decidere il destino dell'Iran, ieri Trump, ha commentato la nomina della nuova Guida Suprema, con la decisione del triumvirato ad interim di far convergere il proprio voto su Mojtaba Khamenei, secondogenito del defunto ayatollah Ucciso sabato da Israele.