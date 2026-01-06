Spalletti a DAZN | I rigori li decido io Niente confusione

Prima di Sassuolo-Juventus, Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di DAZN riguardo alle decisioni sui rigori. Il tecnico ha precisato che le scelte vengono prese esclusivamente da lui, evitando fraintendimenti o confusioni. Le sue dichiarazioni intendono chiarire il metodo di valutazione e garantire trasparenza nel ruolo di riferimento durante le partite.

Prima di Sassuolo-Juventus, Luciano Spalletti interviene ai microfoni di DAZN e chiarisce il caso rigori, dopo le polemiche dell’ultima gara. Sul rigorista: “Decido sempre io. Lo scriviamo sui fogli nello spogliatoio: domenica c’era scritto Locatelli e Yildiz. Poi i giocatori hanno testa e personalità: hanno deciso così”. Sulla scelta in campo: “Non vado a togliere il pallone di mano a nessuno. L’hanno dato a un centravanti che in carriera ha segnato 21-22 rigori su 26-27. È normale”. Sulle critiche esterne: “Non ce lo viene a dire chi non ha mai vissuto quei momenti. La confusione nasce solo se ce la facciamo fare”. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

