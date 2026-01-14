Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco le principali notizie per iniziare la giornata: tra le vicende di oggi, la carneficina in Iran, una donna accoltellata davanti al figlio e l’uccisione di Luca da parte del vicino di casa. Vi proponiamo un breve riepilogo degli eventi più significativi di questa giornata, mercoledì 14 gennaio 2026.

Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: oggi è mercoledì 14 gennaio 2026.Massacro IranIn Iran le proteste contro il regime sono un bagno di sangue con migliaia di morti. Un bilancio ufficiale non c'è. Sarebbero dodicimila secondo testate. 🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche: Agguato davanti alla Casa Bianca (2 soldati in fin di vita), Schlein sfida Meloni, rivoluzione Isee e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Leggi anche: Prima scadenza per il bonus da 480 euro, rivincita di Meloni, ragazza accoltellata per una sigaretta e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Carneficina Iran, donna accoltellata davanti al figlioletto, Luca ucciso dal vicino di casa e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata.

Mariano Giustino racconta la repressione iraniana, 'una carneficina di giovani' - "Quello che dobbiamo sapere è che vi è una carneficina di giovani vite in lotta per la liberazione del proprio paese, l'Iran, dalla Repubblica islamica, nuovo Zahhak, il mostro serpentino con tre test ... ansa.it