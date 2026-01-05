L’attuale scenario internazionale si caratterizza per le dichiarazioni di Trump, che coinvolgono Colombia, Messico e Iran, mentre afferma che Cuba

Rivendica il controllo del Venezuela dopo la cattura di Maduro, torna a rivendicare la Groenlandia (“ne abbiamo bisogno”) e volge lo sguardo su Colombia, Messico e Cuba. Donald Trump è un fiume in piena davanti ai giornalisti sull’ Air Force One. “La Colombia è governata da un uomo malato a cui piace produrre cocaina, ma non lo farà ancora per molto tempo. L’operazione Colombia mi sembra una buona idea”, dice il presidente Usa. Nel Paese insomma è possibile una ”missione statunitense simile” a quella venezuelana. Nel mirino di Trump torna anche il Messico per il traffico di droga e migranti. “Dobbiamo fare qualcosa, deve darsi una regolata”, dice anche se la sua presidente Claudia Sheinbaum è ”una persona fantastica, le offro ogni giorno di inviare truppe”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Nel mirino di Trump anche Colombia, Messico e Iran. “Cuba cadrà da sola”. Maduro in tribunale

Leggi anche: Venezuela, Maduro oggi in aula. Trump minaccia Colombia, Cuba, Messico e Iran

Leggi anche: Venezuela, ora Trump minaccia Colombia, Cuba, Messico e Iran: “Voglio anche la Groenlandia, ci serve”

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Trump non si ferma: Messico, Cuba, Colombia e Groenlandia nel mirino; L’America latina ora si sente nel mirino: «Golpe coloniale»; Trump mette nel mirino Messico, Colombia, Cuba e Iran. E insiste: «Vogliamo la Groenlandia» -; Trump minaccia anche il Messico, dopo la Colombia e Cuba.

Venezuela, Maduro oggi in aula. Trump minaccia Colombia, Cuba, Messico e Iran - Dopo l'operazione militare in Venezuela, che ha portato alla cattura di Nicolas Maduro, il presidente americano Donald Trump non esclude nuove azioni nella regione: nel mirino ci sono Colombia, ... msn.com