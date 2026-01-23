Cuba nel mirino di Donald Trump | il prossimo obiettivo dopo il Venezuela

La politica estera di Donald Trump si caratterizza per interventi mirati e una presenza attiva in diverse aree del mondo. Dopo aver focalizzato l’attenzione sul Venezuela, ora Cuba sembra essere il prossimo obiettivo. Questa evoluzione riflette una strategia che combina fermezza e diplomazia, influenzando gli equilibri regionali e le relazioni internazionali.

La politica estera di Donald Trump continua a muoversi su scala globale, tra sfoggio di potenza e diplomazia transazionale, senza apparenti limiti geografici. Dopo l’operazione che ha portato alla cattura di Nicolás Maduro in Venezuela e le iniziative su Iran, Ucraina, Groenlandia e Gaza, passando per la nascita del Board of Peace, il presidente americano sembra ora aver individuato un nuovo obiettivo strategico: Cuba. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, citando fonti anonime, l’ amministrazione Trump starebbe cercando interlocutori all’interno del governo cubano disposti a collaborare per favorire un accordo che possa portare al rovesciamento del regime castrista entro la fine dell’anno. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Recenti sviluppi politici e geopolitici hanno riacceso l'attenzione su figure come Donald Trump e sui temi legati alle strategie internazionali.

Donald Trump ha nuovamente rivolto l'attenzione a Cuba, seguendo le recenti dichiarazioni sui cambiamenti in Venezuela.

