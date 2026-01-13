Adrano incontro informativo della polizia per prevenire truffe e raggiri agli anziani

Adrano ospita un incontro informativo organizzato dalla polizia per sensibilizzare i cittadini sulla prevenzione delle truffe e dei raggiri. L’obiettivo è fornire utili consigli e strumenti pratici per difendersi efficacemente, con particolare attenzione agli anziani e alle persone più vulnerabili. L’iniziativa si inserisce nell’impegno delle forze dell’ordine di tutelare la comunità e promuovere la sicurezza tra i cittadini.

Far conoscere i metodi per difendersi efficacemente da truffe e raggiri messi in atto da malviventi senza scrupoli soprattutto nei confronti di persone anziane o emotivamente più vulnerabili.È stato questo l'obiettivo dell'incontro informativo degli agenti della polizia con la scuola delle tre. La polizia incontra l'Accademia Universitaria Biancavillese per un focus sulle nuove truffe. Catania. «Insieme per la sicurezza»: la Polizia di Stato incontra la scuola delle 'Tre Età' di Adrano contro truffe e raggiri - Rafforzare la consapevolezza dei cittadini e fornire strumenti concreti per riconoscere e contrastare truffe e raggiri sempre più sofisticati.

