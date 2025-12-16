Truffe agli anziani colpo alla banda | 17 arresti Telefonate a raffica e finti incidenti

Un'operazione antimafia ha sgominato una vasta organizzazione criminale specializzata in truffe agli anziani, con ramificazioni anche nel territorio casertano. L'intervento, avvenuto all'alba di martedì 16 dicembre, ha portato all'arresto di 17 persone, segnando un duro colpo alle attività fraudolente di questa banda che utilizzava telefonate truffaldine e finti incidenti.

Un duro colpo alle truffe agli anziani che hanno colpito anche il territorio casertano arriva dall'operazione condotta all'alba di martedì 16 dicembre, che ha portato allo smantellamento di una vasta organizzazione criminale con base a Napoli e ramificazioni in diverse province, tra cui Caserta.

