Truffano una coppia per 15mila euro in Friuli arrestati due napoletani

Due uomini di 25 e 43 anni, residenti a Napoli, sono stati arrestati dai carabinieri della Compagnia di Latisana (Udine) con l’accusa di aver truffato una coppia in Friuli per un importo di 15mila euro. Le forze dell’ordine hanno eseguito i provvedimenti in seguito a indagini che hanno ricostruito la vicenda. I due sono stati portati in caserma.

Due uomini di 25 e 43 anni, residenti a Napoli, sono stati arrestati dai carabinieri della Compagnia di Latisana (Udine). Sono ritenuti responsabili di una truffa ai danni di una coppia di anziani avvenuta il 22 maggio 2025 nella Bassa friulana, durante la quale sarebbero stati sottratti monili in oro per oltre 15mila euro. Secondo quanto ricostruito, uno dei truffatori si sarebbe finto maresciallo dei carabinieri al telefono, convincendo il marito della vittima a recarsi in caserma. Un complice, approfittando dell'assenza dell'uomo, si sarebbe poi presentato a casa della donna facendosi consegnare i gioielli.

