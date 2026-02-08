Cercano di rubare una moto da 15mila euro | arrestati

Da milanotoday.it 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte, due uomini sono stati arrestati mentre tentavano di rubare una moto dal valore di 15 mila euro in via Pirandello, a pochi passi dalla fermata della metro De Angeli. I ladri sono stati colti sul fatto e fermati dalla polizia, che li ha trovati ancora vicino al veicolo. La scena si è svolta in pieno giorno, senza che nessuno si accorgesse di nulla fino all’intervento degli agenti.

Stavano cercando di rubare una moto da 15mila euro in via Pirandello, a pochi minuti a piedi dalla fermata della metro De Angeli (linea rossa). Era sabato sera, poco dopo le 23. Alcuni agenti della polizia di stato li hanno visti e sono intervenuti: li hanno fermati e arrestati per furto.🔗 Leggi su Milanotoday.itImmagine generica

