Cercano di rubare una moto da 15mila euro | arrestati

Nella notte, due uomini sono stati arrestati mentre tentavano di rubare una moto dal valore di 15 mila euro in via Pirandello, a pochi passi dalla fermata della metro De Angeli. I ladri sono stati colti sul fatto e fermati dalla polizia, che li ha trovati ancora vicino al veicolo. La scena si è svolta in pieno giorno, senza che nessuno si accorgesse di nulla fino all’intervento degli agenti.

Stavano cercando di rubare una moto da 15mila euro in via Pirandello, a pochi minuti a piedi dalla fermata della metro De Angeli (linea rossa). Era sabato sera, poco dopo le 23. Alcuni agenti della polizia di stato li hanno visti e sono intervenuti: li hanno fermati e arrestati per furto.🔗 Leggi su Milanotoday.it Approfondimenti su Via Pirandello Fares Bouzidi arrestato a CityLife: accusato del furto di una moto da 15mila euro La polizia di Milano ha arrestato Fares Bouzidi, 23 anni, nel quartiere di CityLife. Coppia truffata a Grosseto per 15mila euro da un "finto" familiare, ladri arrestati a Caserta con la refurtiva Due uomini pregiudicati sono stati arrestati dalla Polizia Stradale di Caserta Nord con l’accusa di aver truffato una coppia di anziani di Grosseto, sottraendo circa 15 mila euro con un inganno che aveva le sembianze di un familiare. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Rubate il Robot da 25k di Jakidale - [Detto Fatto] - theShow Ultime notizie su Via Pirandello Argomenti discussi: Tricase, tenta di rubare in un'auto ma viene sorpreso sia dal proprietario che dai carabinieri: ai domiciliari 42enne; Sorpreso a rubare una bicicletta nel cortile di un condominio, bloccato e arrestato; Cerca di rubare cinque PlayStation 5 da MediaWorld: il goffo tentativo finisce con l’arresto; Arrestato mentre tenta di rubare una bici elettrica, l’intervento delle volanti. Gasperini scherza su Totti: Lo farei giocare subito. De Rossi? Ha ragione, i giocatori cercano di rubareLe parole del tecnico in conferenza stampa. msn.com #Gasperini scherza su #Totti: "Lo farei giocare subito. De Rossi Ha ragione, i giocatori cercano di rubare" x.com Basta messaggi SMS ed email truffa. È ora di proteggere i tuoi dati. Non ditemi che anche voi non ricevete ogni giorno link sospetti, email false e messaggi che cercano di rubare dati sensibili La sicurezza oggi va messa al primo posto: i nostri dati facebook

