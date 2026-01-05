Accusato di violenza sessuale su 14enne ma per lui scatta solo l’obbligo di dimora
A Pisa, un uomo coinvolto in un episodio di presunta violenza sessuale su una minorenne durante la notte di Halloween è stato sottoposto all’obbligo di dimora. L’indagine, avviata dopo la denuncia, si concentra sui dettagli dell’accaduto e sulle modalità di trattamento della vicenda da parte delle autorità. La situazione è oggetto di approfondimento da parte delle forze dell’ordine, nel rispetto delle norme e della privacy di tutte le persone coinvolte.
Pisa, 5 gennaio 2026 – C’è un indagato per l’agghiacciante episodio che si è verificato la notte di Halloween scorso, fra il 31 ottobre e il primo novembre, in zona stazione a Pisa. Quella notte una quattordicenne, stordita dall’alcol tanto da finire in uno stato di semi incoscienza, era riversa a terra: diversi passanti avevano notato la scena e qualcuno si era mosso per soccorrerla. Intossicata dall’alcol, ragazzina in ospedale: “Molestata in Stazione” Purtroppo non tutti con buone intenzioni. Fra questi infatti anche un trentenne nordafricano, rintracciato a Grosseto dalla squadra mobile della Questura maremmana, adesso indagato per violenza sessuale aggravata e omissione di soccorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it
