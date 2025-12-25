Spaccio di droga viola l’obbligo di dimora e finisce ai domiciliari

Ha violato le prescrizioni della misura cautelare dell’obbligo di dimora a cui era sottoposto. I carabinieri della stazione di Raffadali hanno arrestato un ventisettenne disoccupato, domiciliato a Canicattì.È stata data esecuzione all’ordinanza di aggravamento emessa dal gip del tribunale, che ha. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Un duro colpo allo spaccio di droga nel capoluogo pentro #IoSeguoTgr @TgrRai x.com

