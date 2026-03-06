Trovata una bomba sulle pendici del Monte Maggiore

Un ordigno bellico è stato rinvenuto dai tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania sulle pendici del Monte Maggiore, a Pietramelara. L'area è stata immediatamente messa in sicurezza e gli esperti stanno valutando come procedere. La scoperta è avvenuta nel corso di un'operazione di controllo in un'area impervia della zona.

Il rinvenimento dei tecnici del Cnsas durante un'attività di addestramento. L'ordigno fatto brillare dagli artificieri del Genio Guastatori di Caserta Ordigno bellico trovato dai tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania sul Monte Maggiore, a Pietramelara. Il personale del Cnsas era impegnato in un'attività di addestramento quando è stata rinvenuta la bomba. Attivato il 21° Reggimento Genio Guastatori di Caserta si è proceduto alle operazioni di rimozione, durante le quali i tecnici del Cnsas hanno dato supporto agli artificieri mettendo in sicurezza il tratto impervio che portava all'ordigno e consentendo ai militari di operare nella massima sicurezza.