A Ponsacco, un cittadino ha trovato una bomba della Seconda guerra mondiale in un terreno vicino alla palestra e al campo sportivo dei Poggini. Sul posto sono arrivati gli artificieri, che hanno messo in sicurezza l’area. Il comune ha deciso di chiudere temporaneamente l’area sportiva per garantire la sicurezza di tutti. Nessuno è rimasto ferito.

PONSACCO Una bomba della seconda guerra mondiale è statra rinvenuta da un cittadino in un terreno a ridosso della palestra e del campo sportivo dei Poggini a Ponsacco. Il Comune ha interdetto l’area per motivi di sicurezza. "Il rinvenimento, segnalato dalla Prefettura di Pisa, riguarda un ordigno bellico, presumibilmente una granata con guscio ad ananas, individuato in un’area situata a circa 20 metri dalla palestra di ginnastica ritmica e a circa 40 metri dal campo da calcio della Asd Ponsacco – si legge in una nota del Comune – In via precauzionale, fino al completamento delle operazioni di messa in sicurezza dei luoghi, è stata disposta l’interdizione del centro sportivo ’I Poggini’, comprensivo di campo sportivo e palestra, oltre all’area delimitata da nastro bicolore in adiacenza alla struttura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Trovata una bomba. Comune chiude l’area sportiva "I Poggini"

