Nel 2026 arriva la tassa sugli imbarchi nel porto di Genova Salis | Bilancio di ripartenza condizionato dall' emergenza Amt
Nel 2026, a Genova entrerà in vigore una tassa sugli imbarchi nel porto, approvata dal consiglio comunale. L'addizionale di 3 euro a passeggero mira a finanziare il rilancio del settore, con esenzioni per residenti e alcune categorie. Salis evidenzia come il bilancio di ripartenza sia influenzato dall'emergenza Amt.
Irpef e imbarchi, l’ok del governo. Il Comune di Genova va avanti sulle tasse - Missione romana per il vicesindaco Terrile: dal ministero dell’Interno arriva il disco verde agli aumenti. ilsecoloxix.it
