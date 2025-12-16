Nel 2026 arriva la tassa sugli imbarchi nel porto di Genova Salis | Bilancio di ripartenza condizionato dall' emergenza Amt

Nel 2026, a Genova entrerà in vigore una tassa sugli imbarchi nel porto, approvata dal consiglio comunale. L'addizionale di 3 euro a passeggero mira a finanziare il rilancio del settore, con esenzioni per residenti e alcune categorie. Salis evidenzia come il bilancio di ripartenza sia influenzato dall'emergenza Amt.

© Ilsecoloxix.it - Nel 2026 arriva la tassa sugli imbarchi nel porto di Genova. Salis: “Bilancio di ripartenza condizionato dall'emergenza Amt”

Approvata dal consiglio comunale l'addizionale di 3 euro a passeggero. Esentati i residenti nel capoluogo ligure e nelle isole e altre categorie. La sindaca: "La tassa sugli imbarchi è giusta ed è in un accordo con il governo firmato nel 2022 dalla giunta di centrodestra". Ilsecoloxix.it

