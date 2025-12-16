Nel 2026 arriva la tassa sugli imbarchi nel porto di Genova Salis | Bilancio di ripartenza per l' emergenza Amt

Nel 2026 entrerà in vigore a Genova una nuova tassa sugli imbarchi nel porto, approvata dal consiglio comunale. L'addizionale di 3 euro a passeggero mira a finanziare la ripresa dell'emergenza Amt, con esenzioni per residenti e alcune categorie. Una misura che segnala una fase di rilancio e riorganizzazione del settore portuale.

© Ilsecoloxix.it - Nel 2026 arriva la tassa sugli imbarchi nel porto di Genova, Salis: “Bilancio di ripartenza per l'emergenza Amt”

Approvata dal consiglio comunale l'addizionale di 3 euro a passeggero. Esentati i residenti nel capoluogo ligure e nelle isole e altre categorie. La sindaca: "La tassa sugli imbarchi è giusta ed è in un accordo con il governo firmato nel 2022 dalla giunta di centrodestra". Ilsecoloxix.it

