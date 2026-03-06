Tribunale evacuato per l’allarme bomba i testimoni | Attenzione su 3 o 4 zaini lasciati lì Sembrava un’allerta seria

Questa mattina a Milano, il tribunale è stato evacuato a causa di un allarme bomba. I testimoni hanno riferito di aver notato tre o quattro zaini lasciati nelle vicinanze, generando preoccupazione tra chi si trovava nell’edificio. Le autorità hanno sospeso le udienze e tutte le attività giudiziarie, oltre a chiudere le strade attorno alla struttura.

Milano – Evacuati gli uffici, sospese le udienze e ogni altra attività e chiuse le vie attorno al tribunale di Milano dove questa mattina è stata segnalata la presenza di una bomba. In via Freguglia, fuori da palazzo di giustizia, tra i tanti passanti e curiosi che guardano le mura del maestoso edificio, ci sono anche gli avvocati, i magistrati e i dipendenti del Ministero della Giustizia che hanno dovuto abbandonare le aule e corridoi, dove sono al lavoro gli artificieri con le unità cinofile alla ricerca del presunto ordigno. Allarme bomba a Milano, le testimonianze I racconti: “C’è stato il fuggi-fuggi”. “C’è stato un fuggi fuggi generale – racconta un legale – mentre le unità cinofile concentravano la propria attenzione su 3 o 4 zaini" che erano stati lasciati all'interno del tribunale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

