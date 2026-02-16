Emergenza lavoro domestico | ora è necessario aiutare le famiglie

La crescente carenza di assistenti domestici ha portato molte famiglie a cercare soluzioni alternative, dato che sempre più persone non sono più autosufficienti. La riduzione delle reti familiari e l’aumento delle richieste di cura rendono difficile trovare personale qualificato e a prezzi accessibili. Le famiglie si trovano a dover fare i conti con un problema che coinvolge tutta la società.

LA NON AUTOSUFFICIENZA è diventata una questione sociale: la rete familiare si assottiglia, la domanda di cura cresce, il lavoro regolare costa di più e il personale qualificato manca. Andrea Zini, presidente di Fidaldo, la Federazione delle associazioni dei datori di lavoro domestico, e di Assindatcolf, una delle principali associazioni del settore, indica due priorità: reperire assistenti formati e rendere sostenibile l'assistenza, premiando chi assume in regola. Presidente Zini, perché l'assistenza è ormai un tema che riguarda tutti? "Perché aumentano le famiglie piccole e monocomposte. L'assistenza "solidale" si riduce.

Firenze, 13 febbraio 2026 – Il lavoro domestico si conferma uno dei pilastri silenziosi del welfare toscano.

Le famiglie italiane spendono circa 13,4 miliardi di euro all’anno per colf e badanti.

