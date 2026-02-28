A Sanremo, Gianni Morandi e Tredici Pietro si sono esibiti insieme sul palco, attirando l’attenzione del pubblico. Durante la serata, vari artisti hanno dedicato commenti e riferimenti ai due, tra cui Mingardi e Jovanotti. Le loro performance sono state commentate come “immense e magiche” da alcuni presenti e sui social. L’evento ha visto anche altre interazioni e dediche tra i partecipanti, creando un’atmosfera di grande partecipazione.

Bologna, 28 febbraio 2026 – Gianni Morandi e Tredici Pietro infiammano l’Ariston e non solo. Il duetto portato insieme sul palco più importante della musica italiana nella serata delle cover di Sanremo, ‘Vita’, racchiude l’emozione e l’amore che unisce padre e figlio, che da ieri sera sono inondati di complimenti, congratulazioni e applausi sui social. Non solo commenti, condivisioni e mi piace, che fioccano sia sul profilo del Festival sia su quelli dei due cantanti, da parte del pubblico che si è commosso di fronte all’unione delle due voci, che hanno un legame familiare oltre che artistico: sono tantissimi, infatti, artisti – tra attori, cantautori e volti dello spettacolo – che hanno affidato ai social un pensiero sull’ esibizione dei due Morandi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Duetto Gianni Morandi e Tredici Pietro a Sanremo, le dediche dei vip da Mingardi a Jovanotti: “Immensi e magici”

Leggi anche: Sanremo, l’emozione di Jovanotti per il duetto tra Gianni Morandi e Tredici Pietro: «Padre e figlio (e spirito musicale) sul palco» – Il video

Sanremo 2026 è dei papà famosi che fanno dediche innamorate ai figli in gara: Gianni Morandi a Tredici Pietro, Alessandro Gassmann a Leo e Gigi D'Alessio a LDALeo Gassmann, Tredici Pietro e LDA sono in gara al Festival e i loro famossimi padri hanno voluto esprimere amore e orgoglio attraverso dolci...

Gianni Morandi e gli amici: Annalisa, Amoroso e Jovanotti #shorts

Aggiornamenti e notizie su Duetto Gianni Morandi.

Temi più discussi: Gianni Morandi e il figlio Tredici Pietro insieme sul palco di Sanremo: emozione pura; Sanremo, Morandi si emoziona nel duetto con Pietro: Emozione unica, la porterò sempre con me; Sanremo, Gianni Morandi canta con il figlio Tredici Pietro e si commuove: Ho pianto; Gianni Morandi ospite a sorpresa infiamma l'Ariston: il duetto con il figlio Tredici Pietro.

Sanremo 2026, Gianni Morandi e il duetto con il figlio Tredici Pietro: Me lo porterò dentro per sempre. Alessandro Gassmann polemicoGianni Morandi ha sorpreso il pubblico di Sanremo 2026 cantando con il figlio Tredici Pietro nella serata delle cover Vita ... dire.it

Tredici Pietro, era giusto portare papà Gianni Morandi sul palco di Sanremo 2026?Una mossa furba? Un grande omaggio? Riflessione sul duetto più emozionante della serata delle cover del Festival ... vanityfair.it

Gianni Morandi e Tredici Pietro hanno commentato a caldo il loro duetto sul palco dell’Ariston. Intervistati subito dopo la loro performance, i due si sono lasciati andare. Gianni: “Io ho pianto, non capita spesso un’occasione del genere. Un grande festival come - facebook.com facebook

Alessandro Gassmann polemizza per la presenza di Gianni Morandi in duetto col figlio Tredici Pietro nella serata cover di #Sanremo2026 #Guerrieri x.com