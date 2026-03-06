Elezioni comunali 2026 a Trecate Risorgimento socialista appoggia Raffaele Sacco

Il "Risorgimento socialista" a Trecate appoggia Raffaele Sacco alle prossime elezioni comunali. La nota ufficiale è arrivata da Stefano Longo, candidato a sindaco per la città nel 2o21 (per lui 0,7% dei voti alla prima tornata) e quest'anno appunto vicino al candidato del Centrosinistra. "Dopo aver valutato il programma del candidato del centrosinistra alla carica di sindaco e dopo l'incontro avvenuto con lui, ha deciso di appoggiarlo nella campagna elettorale. 'Risorgimento socialista' ha condiviso l'idea che l'unità di tutte le forze democratiche e progressiste può essere l'arma vincente per battere questa destra. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Elezioni comunali 2026, a Trecate spunta un nuovo candidato?Un nuovo candidato sindaco a Trecate in occasione delle elezioni comunali 2026? Sembrerebbe.

Elezioni comunali 2026, ufficiale a Trecate: Rosa Criscuolo candidata sindaca

