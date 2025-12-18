Cicalone ancora in Parlamento stavolta con i grillini | Basta pensare che la sicurezza sia troppo di destra Ogni fazione politica deve battere su questo tema – L’intervista video

Cicalone torna protagonista in Parlamento, questa volta con i grillini, sottolineando l’importanza di affrontare il tema della sicurezza senza ideologie. La sua figura suscita scontri e apprezzamenti, mentre si muove tra cittadini e politici, incarnando un impegno che divide e unisce. La sua presenza tra le strade e i corridoi istituzionali evidenzia il suo ruolo di ponte tra le esigenze quotidiane e il dibattito politico.

