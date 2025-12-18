Cicalone ancora in Parlamento stavolta con i grillini | Basta pensare che la sicurezza sia troppo di destra Ogni fazione politica deve battere su questo tema – L’intervista video
Cicalone torna protagonista in Parlamento, questa volta con i grillini, sottolineando l’importanza di affrontare il tema della sicurezza senza ideologie. La sua figura suscita scontri e apprezzamenti, mentre si muove tra cittadini e politici, incarnando un impegno che divide e unisce. La sua presenza tra le strade e i corridoi istituzionali evidenzia il suo ruolo di ponte tra le esigenze quotidiane e il dibattito politico.
Piace a tutti, tranne ai borseggiatori. Lo fermano per strada, davanti alla Camera dei deputati: «Grazie per il lavoro che fai» gli dice una signora stringendogli la mano. Simone Ruzzi, in arte Cicalone, il «documentarista urbano» ed ex pugile, diventato noto per i video in cui riprende i borseggiatori nelle metropolitane di diverse città italiane. Oggi era alla Camera dei deputati, per la seconda volta nel giro di poche settimane, come ospite alla presentazione della proposta di legge volta a contrastare il fenomeno dei borseggiatori, a firma della pentastellata Marianna Ricciardi. « Si continua a pensare che il tema della sicurezza sia divisivo, come se chi si occupa di sicurezza fosse troppo di destra. 🔗 Leggi su Open.online
Chi è Cicalone, l'ex pugile youtuber che combatte il crimine nella metro di Roma (ed è stato sentito in Parlamento) - Lui, poi, via web, ha voluto far sapere ai borseggiatori: «Siete delle pippe, i vostri cazzotti non mi hanno fatto ... roma.corriere.it
Cicalone in Parlamento (in audizione) - Lo youtuber è stato ascoltato dalla commissione Periferie, dove il presidente Alessandro Battilocchio (FI) lo ha lodato: "Massima solidarietà, so che continuerà a testa alta". ilfoglio.it
Cicalone pestato, e la sistematica mistificazione delle “ronde” - Circondato, aggredito, picchiato da una autentica gang di presunti borseggiatori divenuti, nei frame dei video, pestatori violenti passati dalle minacce alla brutale azione. ilfoglio.it
L’AGGRESSORE di Cicalone racconta la sua versione dei fatti
Cicalone in Parlamento (in audizione). Lo youtuber ascoltato dalla commissione Periferie, Battilocchio (FI) lo loda. Tajani è pronto a candidarlo Di Gianluca De Rosa - facebook.com facebook
Stop ai borseggi in città: la proposta di legge per la sicurezza, targata M5s. Cicalone farà da sponsor x.com
