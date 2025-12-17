' Ndrangheta nuovo filone d’indagine Verona si costituisce parte civile

Venerdì 19 dicembre, alla Corte d’Appello di Venezia, si svolgerà l’udienza preliminare del terzo filone dell’inchiesta “Isola Scaligera”, un’indagine antimafia che coinvolge anche Verona, che si costituisce parte civile. Questa nuova fase rappresenta un ulteriore passo nella lotta contro la ‘Ndrangheta, dopo le condanne del primo processo e l’operazione “Taurus”, rivelando ancora una volta la portata e le sfide della criminalità organizzata nel territorio.

Venerdì 19 dicembre, alla Corte d’Appello di Venezia, si terrà l’udienza preliminare relativa al terzo filone dell’inchiesta “Isola Scaligera”, l’indagine condotta dall'Antimafia che ha già portato a condanne definitive nel primo processo e che, insieme all’operazione “Taurus”, ha fatto emergere. 🔗 Leggi su Veronasera.it

