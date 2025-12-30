Fervono i preparativi per i concerti di Capodanno di Gianna Nannini e Irama attese migliaia di persone

Sono in corso i preparativi per i concerti di Capodanno di Gianna Nannini e Irama, che si svolgeranno nell’ex area di risulta della stazione ferroviaria. L’evento prevede l’afflusso di numerosi spettatori, per celebrare l’arrivo del nuovo anno con musica dal vivo. Gianna Nannini si esibirà alle 22, seguita dal gruppo Scena Muta a mezzanotte e quindici.

Sono attese migliaia e migliaia di persone al concerto di domani sera nell'ex area di risulta della stazione ferroviaria (lato nord), per salutare il 2025 con il concerto di Gianna Nannini (ore 22), seguita dal gruppo pescarese Scena Muta (quindici minuti dopo la mezzanotte). Poi il primo gennaio.

