Dopo aver partecipato come tedoforo alle Olimpiadi, Snoop Dogg ha trascorso il pomeriggio tra un hamburger da McDonald’s e uno gnocco fritto alla Balera dell’Ortica. Poi, si è messo a giocare a bocce con il papà di qualcuno, in un ambiente semplice e senza grandi sfarzi. La sua presenza ha attirato l’attenzione di molti, che non si aspettavano di vederlo in un contesto così informale.

Hamburger e patatine in un McDonald’s di provincia, poi lo gnocco fritto e una partita a bocce, dopo una giornata trascorsa nel ruolo istituzionale di tedoforo olimpico. La vigilia dell’apertura dei Giochi invernali di Milano-Cortina 2026 ha avuto un protagonista indiscusso: Snoop Dogg. Il rapper statunitense, sbarcato in Italia come inviato speciale per il network americano Nbc, ha trasformato la sua trasferta lavorativa in un tour surreale tra Milano e il Varesotto, regalando ai fan una serie di istantanee che stanno già facendo il giro del web, come riportato dal C orriere della Ser a e dalle testate locali del Varesotto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ha giocato a bocce con mio papà”. L’hamburger da McDonald’s e lo gnocco fritto alla Balera dell’Ortica: Snoop Dogg star delle Olimpiadi

Snoop Dogg ha scelto Milano per la sua giornata olimpica.

Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 si avvicinano e già si annunciano grandi eventi e grandi nomi.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

