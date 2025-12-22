La Polizia di Stato ha dato esecuzione all’ordinanza disposta dal Gip del Tribunale di Bergamo, relativa all’applicazione di tre misure cautelari personali nei confronti di altrettanti indagati. L’operazione, curata dalla Polizia Stradale di Bergamo (sottosezione di Seriate), ha origine da un episodio avvenuto nell’ area di servizio Brembo Sud, sull’autostrada A4, tra gli svincoli di Dalmine e Capriate: nel mese di gennaio 2025, due donne hanno subito il furto delle proprie borse, mentre si trovavano all’interno dei locali Autogrill nell’area di ristoro. Sono stati subito acquisiti i filmati delle telecamere di videosorveglianza, che hanno consentito di verificare la presenza di due uomini i quali, avvicinatisi alle vittime, approfittando di un momento di distrazione, con un gesto repentino si sono appropriati delle due borse delle donne. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Leggi anche: Truffe ai danni di donne anziane a Marina di Camerota: tre arresti

Leggi anche: Auto di lusso rubate con AirTag e gps, furti in case e centri commerciali: 4 arresti, la base a Scampia

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Commettevano furti in autogrill e centri commerciali ai danni di persone anziane: tre indagati - Un fermo, due dei tre membri della banda sono ancora latitanti: i reati commessi nel 2025 nelle varie province del nord Italia. bergamonews.it

Furti a raffica di borse negli autogrill e nei centri commerciali: uno in carcere e due ricercati - Un uomo è in carcere e altri due sono ricercavi per un'operazione della Polizia stradale di Seriat ... bergamo.corriere.it