Tre bambini a rischio | la Garante blocca il trasferimento senza

Una decisione giudiziaria imminente potrebbe portare alla separazione tra una madre e i suoi tre figli, che attualmente si trovano in una casa famiglia di Vasto. La Garante ha preso una posizione di blocco rispetto al trasferimento, che sarebbe stato deciso senza un’esigenza urgente. La situazione riguarda quindi il rischio di allontanamento dei bambini dalla madre.

Una decisione giudiziaria imminente rischia di separare la madre Catherine dai suoi tre figli, attualmente ospiti nella casa famiglia di Vasto. L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, Marina Terragni, ha lanciato un appello urgente per bloccare questo trasferimento. La preoccupazione principale riguarda il benessere psicofisico dei minori, che potrebbero subire un nuovo trauma se allontanati dalla figura materna. La garante chiede formalmente la sospensione del provvedimento in attesa di una nuova valutazione medica indipendente. L'allarme della Garante per la salute dei minori Marina Terragni si è espressa con fermezza riguardo alla situazione critica che sta per verificarsi nel territorio vastese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Famiglia del bosco, la Garante dell’Infanzia: «Sospendere subito il trasferimento dei bambini senza la loro madre»Per la famiglia del bosco l’Autorità garante per l’Infanzia e l’Adolescenza Marina Terragni esprime la sua contrarietà al trasferimento dei bambini...

Famiglia del bosco, l’Autorità garante contro il trasferimento senza la madre: “Si rischia di infliggere ai bambini un ulteriore trauma"Terragni allarmata per le possibili irreparabili conseguenze di questa decisione sulla salute psicofisica dei tre bambini.

«Le ultime notizie che riguardano la famiglia Trevallion, la 'famiglia nel bosco», mi lasciano senza parole'". Lo afferma sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. «Dopo aver deciso di affidare ai servizi sociali tre bambini che vivevano con i genitori - facebook.com facebook

Colpo di scena nella vicenda della #famiglianelbosco: il Tribunale dell'Aquila ha deciso di cambiare casa ai tre bambini e di separarli dalla mamma. La Garante dell'Infanzia: "Sospendere decisione". x.com