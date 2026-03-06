Famiglia del bosco l’Autorità garante contro il trasferimento senza la madre | Si rischia di infliggere ai bambini un ulteriore trauma

L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza ha espresso preoccupazione riguardo al trasferimento dei bambini senza la presenza della madre, Catherine. Secondo l'ente, questa decisione potrebbe causare un ulteriore trauma ai minori coinvolti. La vicenda riguarda un'ordinanza del tribunale per i minorenni dell'Aquila che prevede il trasferimento dei bambini, mentre la famiglia del bosco si oppone a questa misura.

Terragni allarmata per le possibili irreparabili conseguenze di questa decisione sulla salute psicofisica dei tre bambini. Chiesta la sospensione del provvedimento Terragni si dice allarmata per le possibili irreparabili conseguenze di questa decisione sulla salute psicofisica dei tre bambini. “Qualche settimana fa una perizia indipendente realizzata dalla Asl Lanciano Vasto Chieti – dichiara in una nota l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza– aveva già segnalato lo stato di disagio e sofferenza dei minori e indicato come fosse ‘indispensabile favorire e ripristinare una consuetudine nella situazione affettiva attraverso la garanzia di continuità dei legami familiari al fine di estinguere i comportamenti di disagio evidenziati dai bambini’. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Famiglia nel bosco, la Garante: "Allontanare la madre? Ulteriore trauma per i bambini"Sarebbe un rischio - anzi un "ulteriore trauma" - l'allontanamento di Catherine Birmingham dai tre figli, ospiti dallo scorso 20 novembre di una casa...

Famiglia nel bosco, Garante per infanzia e adolescenza: "Assurda richiesta di allontanare madre dai bambini, sarebbe ulteriore trauma"Sul caso della famiglia nel bosco di Palmoli, si è pronunciata anche la Garante per l'infanzia e l'adolescenza, Marina Terragni: "Assistenti sociali...

Tutti gli aggiornamenti su Famiglia del bosco l'Autorità garante....

Temi più discussi: Famiglia nel bosco, i genitori alla tv australiana: Vogliamo lasciare l'Italia; Famiglia del bosco: 'Australia ci aiuti a riportare bimbi a casa'; Famiglia del bosco, si avvicina la decisione: ecco che cosa può succedere; La famiglia nel bosco vuole lasciare l'Italia, l'annuncio alla tv australiana: Non abbiamo fatto nulla per danneggiare i nostri figli.

Famiglia nel bosco, la mamma Catherine sarà trasferita dalla struttura protetta: l'ordinanza del tribunaleSta per essere eseguita un'ordinanza del tribunale dell'Aquila che ha deciso che Catherine, la mamma della famiglia del bosco di Palmoli deve essere portata via dalla struttura della ... ilmessaggero.it

La mamma del bosco allontanata dai figli. Il Tribunale: deve lasciare la casa famiglia. Anche i bambini saranno separatiL’ordinanza del Tribunale per i minorenni dell’Aquila nel giorno in cui doveva cominciare la perizia psicologica sui monori ... quotidiano.net

ULTIM'ORA I bimbi della famiglia del bosco verranno trasferiti in strutture diverse dalla casa famiglia di Vasto, e così anche la madre. La decisione arriva dal Tribunale per i minorenni dell'Aquila che ha accolto la richiesta della casa famiglia di spostare i bambi - facebook.com facebook

Alla base del provvedimento ci sarebbe una segnalazione della stessa casa famiglia, che avrebbe riferito un comportamento definito «fortemente oppositivo» da parte di Catherine Birmingham x.com