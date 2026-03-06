Famiglia del bosco la Garante dell’Infanzia | Sospendere subito il trasferimento dei bambini senza la loro madre

L’Autorità garante per l’Infanzia e l’Adolescenza ha espresso la propria contrarietà al trasferimento di alcuni bambini senza la presenza della madre. La Garante ha richiesto che questa decisione venga immediatamente sospesa, in attesa di un approfondimento medico indipendente. La famiglia del bosco, coinvolta nella vicenda, è al centro di questa richiesta. La situazione riguarda specificamente il trasferimento di bambini e la presenza della madre.

Per la famiglia del bosco l'Autorità garante per l'Infanzia e l'Adolescenza Marina Terragni esprime la sua contrarietà al trasferimento dei bambini senza la madre e chiede che la decisione «venga sospesa» in attesa di «un ulteriore approfondimento medico indipendente». Un chiarimento, secondo Terragni, «atto a verificare le possibili conseguenze di questo trasferimento-separazione sulla salute dei tre bambini. E auspico pertanto che la decisione di trasferire i minori separandoli dalla madre venga sospesa in attesa degli esiti di questo nuovo esame». «Qualche settimana fa una perizia indipendente realizzata dalla Asl Lanciano Vasto Chieti –... Famiglia del bosco, l'Autorità garante contro il trasferimento senza la madre: "Si rischia di infliggere ai bambini un ulteriore trauma" Terragni allarmata per le possibili irreparabili conseguenze di questa decisione sulla salute psicofisica dei tre bambini. Famiglia del bosco, Autorità garante contro trasferimento senza madre Terragni: "Si rischia di infliggere ai bambini un ulteriore trauma dopo la separazione dal padre". La mamma del bosco allontanata dai figli. Il Tribunale: deve lasciare la casa famiglia. Anche i bambini saranno separati L'ordinanza del Tribunale per i minorenni dell'Aquila nel giorno in cui doveva cominciare la perizia psicologica sui monori. Famiglia nel bosco, la mamma Catherine sarà trasferita dalla struttura protetta: l'ordinanza del tribunale Sta per essere eseguita un'ordinanza del tribunale dell'Aquila che ha deciso che Catherine, la mamma della famiglia del bosco di Palmoli deve essere portata via dalla struttura. I bimbi della famiglia del bosco verranno trasferiti in strutture diverse dalla casa famiglia di Vasto, e così anche la madre. La decisione arriva dal Tribunale per i minorenni dell'Aquila che ha accolto la richiesta della casa famiglia di spostare i bambini.