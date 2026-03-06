La TikToker Balistreri e lo sconto di pena all’ex che la maltrattava | È un Paese che fa schifo

Chiara Balistreri, giovane TikToker di 23 anni di Bologna e ex partecipante a L’Isola dei Famosi, ha denunciato il suo ex compagno per maltrattamenti e lesioni. Recentemente, ha commentato pubblicamente uno sconto di pena ricevuto dall’uomo, definendo il sistema giudiziario del paese come “uno schifo”. La ragazza ha condiviso la sua esperienza sui social, attirando l’attenzione sulla vicenda.

"Questo Paese fa schifo", lo sfogo Chiara Balistreri dopo lo sconto di pena per l'ex che la picchiava

Balistreri e l'ex, lo sfogo: "Ennesimo sconto di pena"

