A Pianella la prima sperimentazione operativa di trasporto sanitario urgente di defibrillatore tramite drone

A Pianella si svolge la prima sperimentazione in Italia di trasporto urgente di defibrillatore tramite drone. L’evento si tiene giovedì 15 e venerdì 16 gennaio, nel quadro del progetto 118 Seuam – Sanitary Emergency Urban Air Mobility. L’iniziativa mira a valutare l’efficacia di questa tecnologia per migliorare i tempi di intervento in emergenze sanitarie nelle aree urbane.
