Santobono trasporto sanitario urgente per un neonato

Volo sanitario d'urgenza per un neonato di appena un mese di vita, trasportato nel pomeriggio da Lamezia Terme a Napoli-Capodichino a bordo di un velivolo G650 del 31° Stormo di Ciampino dell'Aeronautica Militare. Il piccolo paziente, in imminente pericolo di vita, era ricoverato all'Ospedale Dulbecco di Catanzaro e necessitava di un trasferimento urgente all'Ospedale Santobono di Napoli. Il volo è stato attivato su richiesta della Prefettura di Catanzaro alla Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea di Milano dell'Aeronautica Militare, che ha immediatamente interessato il 31° Stormo di Ciampino, reparto pronto a intervenire per questo tipo di missioni.

