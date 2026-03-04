Tram deragliato a Milano ipotesi errore umano | dubbi sull’uso del cellulare da parte dell’autista

Un tram della linea 9 è deragliato venerdì in viale Vittorio Veneto a Milano, provocando due morti e circa cinquanta feriti. Le autorità stanno indagando, con l’ipotesi principale di errore umano e si stanno valutando le immagini dell’autista e l’uso del cellulare durante la guida. Gli accertamenti continuano per chiarire le cause dell’incidente.

Proseguono senza sosta gli accertamenti sull’incidente del tram linea 9 deragliato venerdì in viale Vittorio Veneto a Milano, tragedia che ha provocato due morti e circa cinquanta feriti. Le prime verifiche tecniche delineano un quadro che rende sempre più concreta l’ipotesi di un errore umano, mentre l’eventualità di un guasto meccanico appare, allo stato, meno probabile. L’inchiesta è coordinata dalla Procura di Milano e affidata alla Polizia locale. Al momento il conducente del convoglio risulta l’unico indagato con le accuse di disastro ferroviario, omicidio colposo e lesioni colpose.Leggi anche: Incidente tram a Milano, la scoperta... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

La telecamera, la velocità e lo scambio: cosa sappiamo fino ad ora sull'incidente in cui è deragliato un tram; Il deragliamento del tram a Milano. La ricostruzione: l'ipotesi di un malore e il video choc; Milano: tram deraglia e finisce contro palazzo, due morti e 49 feriti; Tram deragliato a Milano, indagato l'autista per disastro ferroviario colposo.

