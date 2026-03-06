San Severo | frontale sulla Statale 16 un morto e un ferito grave

Nel tardo pomeriggio di venerdì 6 marzo 2026, lungo la Strada Statale 16 tra Foggia e San Severo, si è verificato un incidente frontale che ha causato una vittima e un ferito grave. La Polizia Stradale e i soccorritori sono intervenuti sul luogo dell’incidente per i rilievi e le operazioni di soccorso. La strada è rimasta chiusa al traffico per alcune ore.

Un bilancio tragico si è registrato nel tardo pomeriggio di venerdì 6 marzo 2026, lungo la Strada Statale 16 che collega Foggia e San Severo. Un violento impatto frontale tra una Fiat 500 e un furgoncino ha causato la morte immediata del conducente del mezzo pesante e il ferimento grave dell’autista dell’utilitaria. Sul luogo della tragedia sono intervenuti vigili del fuoco, operatori sanitari con ambulanze ed elisoccorso, oltre ai carabinieri incaricati dei rilievi. L’incidente, avvenuto intorno alle 19:30 in agro di San Severo, ha il furgone uscire fuori strada e ribaltarsi su un fianco dopo lo scontro. Mentre il conducente del furgone, un uomo di circa sessant’anni, è deceduto sul colpo senza possibilità di salvataggio da parte dei soccorritori, il guidatore dell’auto è stato trasportato all’ospedale ‘Masselli Mascia’. 🔗 Leggi su Ameve.eu Inseguimento da film sulla Statale 16, auto finisce nel canale: ferito 46enne di San SeveroL'uomo era a bordo di una Fiat 500 Abarth risultata rubata a Pescara e intercettata dai carabinieri all'altezza di San Salvo Marina. Tragico frontale sulla Circonvallazione tra Filottrano ed Osimo: un morto e un ferito graveFILOTTRANO Incidente mortale questa sera, 20 gennaio, verso le 20 sulla direttrice che unisce Filottrano ad Osimo: due auto si sono scontrate... Approfondimenti e contenuti su San Severo. Discussioni sull' argomento SAN SEVERO: LA POLIZIA DI STATO ESEGUE UN’ORDINANZA CAUTELARE PER OMICIDIO.; Troppo San Severo per l’OraSì: Ravenna schiacciata 89-76; Andria, moto contro auto in via Barletta: il centauro Michele Saccotelli muore a 31 anni. San Severo, frontale sulla SS16 tra auto e Apecar: quattro i feriti, due sono gravi FOTOUn incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, 13 novembre, sulla SS16, ad altezza San Severo Nord. Per cause ancora da accertare si è verificato un frontale tra una Jeep e un veicolo a tre ... lagazzettadelmezzogiorno.it SAN SEVERO, VOLONTARI IN ONCOLOGIA PER LA FESTA DELLA DONNA: doni e trattamenti per le pazienti - facebook.com facebook