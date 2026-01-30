Violento scontro tra furgone e automedica sulla statale 12 tre morti nel Palermitano

Un incidente grave si è verificato sulla statale 12 a Bolognetta, nel Palermitano. Un furgone e un'autoambulanza si sono scontrati violentemente, causando la morte di tre persone. Tra le vittime c’è anche una donna di 95 anni in dialisi, G.O. La scena è stata molto cruenta e ancora si cercano di capire le cause dello scontro. La strada rimane chiusa al traffico mentre le forze dell’ordine raccolgono le informazioni.

(Adnkronos) – C'è anche una donna di 95 in dialisi, G.O., tra le vittime dell'incidente stradale avvenuto in contrada Coda di Volpe, a Bolognetta, nel Palermitano. Nell'impatto violentissimo lungo la statale 121 'Catanese' tra un furgone e un'automedica, l'anziana ha perso la vita insieme ai due soccorritori che erano con lei sull'autovettura, G.L.G., 49enne, e G.B., 66enne. I sanitari del 118 giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Illeso, invece, l'uomo che era alla guida del furgone. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 e al personale dell'Anas, anche tre squadre della Polizia stradale.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Un incidente grave si è verificato questa mattina lungo la strada Palermo-Agrigento, vicino al viadotto di contrada Coda di Volpe a Bolognetta.

