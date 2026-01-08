Roma: ancora un albero crolla nei pressi dei Fori Imperiali, evitata una possibile tragedia. Nella notte, intorno alle 5:30, un albero si è improvvisamente abbattuto, mettendo in pericolo pedoni e passanti. L’episodio si inserisce in un quadro di preoccupazione per la sicurezza degli alberi storici della capitale, spesso vittime di manutenzione insufficiente. Situazioni come questa evidenziano l’importanza di interventi tempestivi e approfonditi.

Un’altra tragedia è stata evitata nel centro di Roma. “Questa notte, intorno alle ore 5:30, un albero è crollato improvvisamente nei pressi dei Fori Imperiali. Solo per un colpo di fortuna non si è trasformato nell’ennesimo dramma annunciato. Se questo incidente fosse avvenuto poche ore dopo, durante un periodo in cui l’area è solitamente affollata e viene utilizzata anche come parcheggio per le automobili dei consiglieri diretti all’Assemblea Capitolina, oggi probabilmente saremmo qui a discutere di conseguenze molto più gravi, forse addirittura irreversibili”. Queste sono le parole espresse dal gruppo capitolino di Fratelli d’Italia. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: Fd’I, crollato un altro albero ai Fori Imperiali, ennesima tragedia sfiorata

