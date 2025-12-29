Mezzogiorno di paura alla stazione Tetto cede di schianto tragedia sfiorata | Area transennata subito i rilievi

Un tratto della stazione di Santa Maria Novella ha subito un cedimento improvviso, con un pezzo di intonaco che si è staccato dal solaio esterno. L’incidente ha causato momenti di tensione, ma fortunatamente senza feriti. Sul posto sono intervenuti i tecnici per le verifiche e la messa in sicurezza dell’area, che è stata transennata in attesa dei rilievi necessari.

Attimi di paura ieri alla stazione di Santa Maria Novella dove un grosso pezzo di intonaco si è all'improvviso staccato dal solaio esterno. È accaduto poco prima delle una sul lato della stazione che ospita le postazioni dei taxi, proprio a fianco della pizzeria Fratelli Cuore. Di punto in bianco una porzione di intonaco – grande oltre tre metri quadrati e alta quasi dieci centimetri – è piombata a terra da un'altezza di oltre tre metri, provocando un boato che si è sentito fin dentro la stazione. Il marciapiede si è riempito di calcinacci senza provocare ulteriori danni. Fortunatamente, infatti, in quel momento sotto la tettoia non c'era nessuno.

