Tragedia sulla Collatina auto in fuga dalla polizia provoca un incidente | muoiono madre padre e figlio

Nella notte a Roma, sulla Collatina, un’auto in fuga dalla polizia ha provocato un incidente che ha causato la morte di una madre, un padre e il loro figlio. L’inseguimento è iniziato dopo un controllo in zona Quarticciolo, e l’incidente si è verificato mentre il veicolo cercava di sfuggire alle forze dell’ordine. Le vittime sono rimaste coinvolte nel sinistro senza possibilità di salvataggio.

Roma, 2 marzo 2026 – Tre persone, una coppia e il loro figlio, sono morte nella notte a Roma in un incidente avvenuto durante un inseguimento iniziato dopo un controllo in zona Quarticciolo. Un’auto che non si sarebbe fermata all’alt della polizia si è data alla fuga; nel corso dell’inseguimento si è affiancata anche una pattuglia dei carabinieri. Secondo una prima ricostruzione, la vettura in fuga, arrivata in via Collatina, all’altezza di via Collanina, ha invaso il senso di marcia opposto e si è scontrata con un secondo veicolo privato. A bordo di quest’ultimo viaggiavano le tre vittime, tutte decedute a seguito dell’impatto. I tre occupanti dell’auto in fuga sono stati arrestati. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

