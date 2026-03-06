Famiglia uccisa sulla Collatina stop alle raccolte fondi sui social | Solo quella dei colleghi di Alessio è autorizzata

Una famiglia è stata uccisa sulla via Collatina a Roma. I colleghi del McDonald del centro commerciale di Roma Est sono gli unici autorizzati a gestire le raccolte fondi per supportare i parenti delle vittime. Le iniziative sui social sono state interrotte, mentre solo quelle organizzate dai colleghi sono ancora consentite. La decisione è stata presa per evitare confusione e garantire che le donazioni siano gestite in modo corretto.

L'avvocato di Daniele Ardovini, l'unico familiare rimasto in vita, ha scritto una lettera per chiedere di evitare spettacolarizzazioni sulla tragedia avvenuta lo scorso 1° marzo I colleghi del McDonald del centro commerciale di Roma Est di via Collatina sono gli unici soggetti autorizzati a portare avanti la raccolta fondi per sostenere la famiglia Ardovini. È quanto si legge in una lettera dell'avvocato Stefano Cruciani, legale di Danilo Ardovini. Quest'ultimo, infatti, è l'unico familiare ancora in vita della famiglia uccisa nel tragico incidente avvenuto lo scorso 1° marzo su via Collatina, nel quale hanno perso la vita Patrizia Capraro, Giovanni Battista Ardovini e Alessio Ardovini, il figlio.