Un ragazzo di 15 anni è morto dopo un malore mentre giocava a calcio con gli amici su un campetto di periferia a Pordenone: si chiamava Paul Nana Ampong, era originario del Senegal e. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Si scontra con un avversario durante la partita, calciatore va in arresto cardiaco e muore a 15 anni

