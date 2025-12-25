Si scontra con un avversario durante la partita calciatore va in arresto cardiaco e muore a 15 anni
Un ragazzo di 15 anni è morto dopo un malore mentre giocava a calcio con gli amici su un campetto di periferia a Pordenone: si chiamava Paul Nana Ampong, era originario del Senegal e. 🔗 Leggi su Leggo.it
Il ragazzo stava giocando a calcio con altri giovani su un campetto nell’area delle case popolari dietro al Pub Metrò, lungo la Pontebbana, a Pordenone: dopo uno scontro fortuito di gioco con un avversario è andato in arresto cardiaco - facebook.com facebook
