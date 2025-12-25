Pordenone si scontra con un avversario durante una partita di calcio | 15enne va in arresto cardiaco e muore

Tragedia a Pordenone dove un ragazzo di 15 anni è morto dopo aver accusato un malore mentre giocava a calcio con alcuni amici. È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 24 dicembre. Il giovane stava giocando su un campetto di periferia quando – secondo quanto riportano i media locali – durante uno scontro di gioco con un avversario è stato colto da un arresto cardiaco. I soccorsi e il decesso in ospedale. Allertati da una chiamata al 112, i sanitari sono intervenuti tempestivamente: il quindicenne è apparso subito in condizioni critiche, è stato intubato sul posto e sottoposto alle manovre di rianimazione prima del trasporto d’urgenza all’ospedale Santa Maria degli Angeli dove è deceduto poco dopo. 🔗 Leggi su Open.online

open.online