Tragedia a Maserada | morto un 29enne ottava vittima della strada

Un giovane di 29 anni è morto nel tardo pomeriggio di venerdì 6 marzo 2026 a Salettuol di Maserada sul Piave. L’incidente si è verificato in un’area della cittadina, coinvolgendo presumibilmente un mezzo e causando il decesso del ragazzo. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle forze dell’ordine. È la settima vittima della strada in questa zona dall’inizio dell’anno.

Un giovane di 29 anni ha perso la vita nel tardo pomeriggio di venerdì 6 marzo 2026, a Salettuol di Maserada sul Piave. Lo scontro frontale tra due autovetture ha costretto un mezzo a finire in un fossato, bloccando completamente la viabilità nella zona di via Papadopoli Sud. L'evento si è verificato pochi minuti prima delle 18:30, con l'intervento immediato dei vigili del fuoco di Treviso e dell'automobile del Suem 118. I carabinieri della stazione di Maserada hanno subito avviato i rilievi tecnici per ricostruire le dinamiche dello schianto. Ottava vittima sulla strada La tragedia di oggi non rappresenta un fatto isolato, ma si inserisce in una serie allarmante di incidenti mortali.