Un morto per lo schianto fra tre auto a Vasto | l' ennesima vittima della strada in provincia

Questa sera a Vasto, sulla SS16, un incidente tra tre auto ha causato una vittima. L’incidente è avvenuto poco dopo le 18 e al momento non sono ancora chiare le cause dello schianto. La vittima, ancora da identificare, è rimasta intrappolata nella vettura e non ce l’ha fatta. La polizia sta lavorando per ricostruire l’accaduto.

Schianto mortale, nel tardo pomeriggio di martedì 10 febbraio, a Vasto, sulla Ss16. Una persona è morta in un incidente stradale che poco dopo le 18 ha coinvolto tre auto, scontratesi per cause in corso di accertamento.Altre due persone sono rimaste ferite nell'impatto e trasportate dal 118.

