Tragedia a Cava de' Tirreni | 40enne uccide la fidanzata poi si lancia dalla finestra dell' abitazione morto sul colpo

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con un coltello da cucina ha accoltellato prima la mamma della compagna, poi ha ucciso la fidanzata e poi si è lanciato nel vuoto, togliendosi la vita. Tragedia a Cava de' Tirreni. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

tragedia a cava de tirreni 40enne uccide la fidanzata poi si lancia dalla finestra dell abitazione morto sul colpo

© Ilmattino.it - Tragedia a Cava de' Tirreni: 40enne uccide la fidanzata poi si lancia dalla finestra dell'abitazione, morto sul colpo

Leggi anche: Tragedia a Cava de' Tirreni: 40enne accoltella a morte la fidanzata poi si lancia dalla finestra dell'abitazione, morto sul colpo

Leggi anche: Tragedia a Cava de' Tirreni: 40enne accoltella una donna poi si lancia dalla finestra dell'abitazione, morto sul colpo

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Cava de' Tirreni, escono per la festa della santa patrona e al rientro trovano la casa svaligiata; Cava de’ Tirreni, anziano rapinato e ferito: è ricoverato in ospedale.

tragedia cava de tirreniTragedia a Cava de' Tirreni: 40enne accoltella a morte la fidanzata poi si lancia dalla finestra dell'abitazione, morto sul colpo - Con un coltello da cucina ha accoltellato prima la mamma della compagna, poi ha ucciso la fidanzata e poi si è lanciato nel vuoto, togliendosi ... msn.com

Tragedia a Cava de' Tirreni: 40enne accoltella una donna poi si lancia dalla finestra dell'abitazione, morto sul colpo - Un 40enne ha accoltellato una donna, coetanea, e poi si è lanciato dalla finestra dell'abitazione morendo sul colpo. ilgazzettino.it

tragedia cava de tirreniFemminicidio a Cava de’ Tirreni: uccisa una donna di 40 anni, ferita la madre. L’assassino si suicida lanciandosi dal tetto - Una donna di 40 anni è stata uccisa con un fendente alla gola al culmine di un’aggressione avvenuta nel pomeriggio di oggi i ... ilvescovado.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.