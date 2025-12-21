Tragedia a Cava de' Tirreni | 40enne accoltella una donna poi si lancia dalla finestra dell' abitazione morto sul colpo
Tragedia a Cava de' Tirreni. Un 40enne ha accoltellato una donna, coetanea, e poi si è lanciato dalla finestra dell'abitazione morendo sul colpo. La donna. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Leggi anche: Accoltella una donna, poi si lancia dalla finestra e muore: si indaga
Leggi anche: Salerno, accoltella donna e si lancia dalla finestra: lui muore, lei è gravissima
Cava de' Tirreni, escono per la festa della santa patrona e al rientro trovano la casa svaligiata; Cava de’ Tirreni, anziano rapinato e ferito: è ricoverato in ospedale.
Accoltella la fidanzata e si lancia dalla finestra, morto sul colpo: lei è grave. Lite in casa finisce in tragedia - Intorno alle 16:30, la cittadina è stata teatro di un violento episodio di cronaca che ... leggo.it
Tentato omicidio-suicido nel Salernitano, accoltella una donna e si getta dalla finestra: lui è morto, lei gravissima - È accaduto a Cava de' Tirreni: un uomo di 40 anni ha accoltellato una coetanea e si è poi gettato dalla finestra ... fanpage.it
Accoltella una donna e si lancia dalla finestra, morti entrambi - Indagano i carabinieri di Nocera Inferiore ... rainews.it
, : Tragedia, ieri sera, in via Pasquale Lamberti, nella frazione Sant'Anna a Cava de' Tirreni, dov'è stato rinvenuto il cadavere di una donna polacca di circa 50 an - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.