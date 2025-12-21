Tragedia a Cava de' Tirreni | 40enne accoltella una donna poi si lancia dalla finestra dell' abitazione morto sul colpo

Tragedia a Cava de' Tirreni. Un 40enne ha accoltellato una donna, coetanea, e poi si è lanciato dalla finestra dell'abitazione morendo sul colpo. La donna. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Tragedia a Cava de' Tirreni: 40enne accoltella una donna poi si lancia dalla finestra dell'abitazione, morto sul colpo Leggi anche: Accoltella una donna, poi si lancia dalla finestra e muore: si indaga Leggi anche: Salerno, accoltella donna e si lancia dalla finestra: lui muore, lei è gravissima La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Cava de' Tirreni, escono per la festa della santa patrona e al rientro trovano la casa svaligiata; Cava de’ Tirreni, anziano rapinato e ferito: è ricoverato in ospedale. Accoltella la fidanzata e si lancia dalla finestra, morto sul colpo: lei è grave. Lite in casa finisce in tragedia - Intorno alle 16:30, la cittadina è stata teatro di un violento episodio di cronaca che ... leggo.it

Tentato omicidio-suicido nel Salernitano, accoltella una donna e si getta dalla finestra: lui è morto, lei gravissima - È accaduto a Cava de' Tirreni: un uomo di 40 anni ha accoltellato una coetanea e si è poi gettato dalla finestra ... fanpage.it

Accoltella una donna e si lancia dalla finestra, morti entrambi - Indagano i carabinieri di Nocera Inferiore ... rainews.it

, : Tragedia, ieri sera, in via Pasquale Lamberti, nella frazione Sant'Anna a Cava de' Tirreni, dov'è stato rinvenuto il cadavere di una donna polacca di circa 50 an - facebook.com facebook

