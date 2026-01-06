Traffico Roma del 06-01-2026 ore 08 | 30

Alle ore 08:30 del 6 gennaio 2026, il traffico a Roma risulta generalmente scorrevole, nonostante alcune criticità legate al maltempo. Diverse strade sono interessate da chiusure temporanee, tra cui la via Appia e via De Amicis, a causa di allagamenti e fondi scivolosi. Sono inoltre in corso eventi come la messa in Basilica di San Pietro e la corsa del giocattolo, che influenzano la viabilità nelle aree coinvolte.

Luceverde Roma Bentrovati traffico nel complesso scorrevole in queste ore sulla rete viaria della capitale il maltempo continua interessare diversi quadranti della città resta chiuso per allagamenti sulla via Appia il sottopasso tra il raccordo anulare l'aeroporto di Ciampino strada chiusa per fondo stradale scivoloso in via De Amicis tra via della Camilluccia e Piazzale dello Stadio Olimpico alle 9:30 di questa mattina nella Basilica di San Pietro messa con Papa Leone quattordicesimo e rito di chiusura dell'ultima delle quattro porte Sante L'ultima porta segnerà anche la conclusione del Giubileo divieti di sosta e chiusura al traffico nell'area circostante la basilica in programma sempre per questa mattina la 48a edizione della corsa del giocattolo manifestazione non competitiva di 5 km lo Start alle 11 il percorso si snoderà all'interno di Villa Borghese con partenza e arrivo sulla terrazza del Pincio maggiori informazioni le altre notizie sono disponibili sul sito roma.

