Traffico a Corneto triplicato | il caos dopo la chiusura di via Roma

A Macerata, dopo la chiusura del passaggio a livello di via Roma, il traffico si è intensificato notevolmente, con un aumento stimato a tre volte il volume normale. Le auto ora si concentrano principalmente in zona Corneto e sulle rotatorie periferiche, creando un sovraccarico nelle vie che prima erano meno trafficate. Questa situazione ha modificato la circolazione cittadina, rendendo più complesso attraversare alcune aree della città.

La chiusura del passaggio a livello di via Roma ha ridisegnato la mappa dei flussi veicolari a Macerata, spostando il peso del traffico verso Corneto e le rotonde periferiche. Il comando della polizia locale segnala un'esplosione dei volumi in entrata, con incrementi che sfiorano il 92% su alcuni assi critici. Il territorio subisce l'impatto immediato della riorganizzazione viaria necessaria per completare il nuovo sottopasso ferroviario. Gli agenti presidiano gli snodi nevralgici per mantenere una scorrevolezza possibile nonostante la mole di veicoli in transito. La collaborazione dei cittadini emerge come fattore chiave nella gestione di questo periodo di transizione forzata dai cantieri attivi.