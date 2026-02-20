Roma bloccata | 3 giorni di caos tra traffico eventi e la Domenica

Roma si trova nel caos da tre giorni a causa di un mix di traffico intenso, eventi cittadini e la domenica ecologica. Le strade sono piene di automobili ferme, mentre le manifestazioni e i lavori pubblici aggravano la situazione. La domenica ecologica, che limita l’accesso alle auto più inquinanti, ha contribuito a creare confusione e congestione. Residenti e pendolari sono costretti a cercare alternative, mentre le forze dell’ordine cercano di gestire il sovraccarico di veicoli. La mobilità della capitale si trova in forte difficoltà in questo periodo.

Roma a Ferro e Fiamme: Traffico in Tilt tra Eventi, Lavori e la Domenica Ecologica. Roma si prepara a un fine settimana di forti disagi per la mobilità urbana. Sabato 21 e domenica 22 febbraio 2026, la capitale sarà interessata da una serie di restrizioni alla circolazione dovute alla concomitanza della Domenica Ecologica, alla visita di una delegazione internazionale, alla partita Roma-Cremonese e a lavori in corso su diverse linee del trasporto pubblico. La situazione richiede massima attenzione da parte di residenti e turisti. Domenica Ecologica e un Puzzle di Chiusure. La Domenica Ecologica, prevista per il 22 febbraio, rappresenta il primo elemento di criticità.