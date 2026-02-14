A Bulbarelli la telecronaca della cerimonia di chiusura | la decisione della Rai dopo il caos Petrecca

La Rai ha deciso di affidare a Bulbarelli la telecronaca della cerimonia di chiusura, dopo il caos causato da Petrecca. Bulbarelli commenterà l’evento insieme a Fabio Genovesi, mentre tra gli ospiti ci sarà il soprano Cecilia Gasdia, che da anni dirige l’Arena di Verona.

Sarà Auro Bulbarelli, affiancato da Fabio Genovesi — e con il soprano Cecilia Gasdia come ospite — a fare la telecronaca finale dei Giochi Olimpici Invernali che si terrà domenica, 22 febbraio, all’Arena di Verona. La Rai ha sciolto la riserva anche perché, dopo la fallimentare prova del direttore di Rai Sport, Paolo Petrecca, che ha sollevato infinite polemiche, il cronista prescelto dovrà prepararsi con molta cura. La decisione tiene conto anche del clima teso che si respira in Rai, dopo lo sciopero delle firme, proclamato da Usigrai, che ieri ha coinvolto molti giornalisti dell’azienda pubblica di tutte le redazioni. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

