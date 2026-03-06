Tradizioni e artigianato | a Valva il primo Festival dei Campanacci d' Italia

Sabato 7 marzo si svolge a Valva il primo Festival dei Campanacci d’Italia, un evento che si terrà presso le ex Cantine del Sovrano Militare Ordine di Malta. La manifestazione si svolgerà dalle 8.00 alle 18.30 e coinvolge appassionati di tradizioni popolari e artigianato locale. L’appuntamento rappresenta una prima edizione dedicata a questa particolare forma di cultura.

In Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Sabato 7 marzo, dalle ore 8.00 alle 18.30, si terrà il 1° Festival dei Campanacci d’Italia presso le ex Cantine del Sovrano Militare Ordine di Malta a Valva. L'evento, a ingresso libero, è interamente dedicato agli strumenti sonori della tradizione agro-pastorale. La manifestazione ha lo scopo di informare il pubblico sul patrimonio storico e artigianale legato alle campane da pascolo. Durante l'evento, i visitatori potranno assistere a dimostrazioni pratiche di forgiatura e di costruzione dei collari in legno necessari per gli allevamenti. Sono inoltre previste esibizioni di scampanatori e l'esecuzione di musiche legate alla tradizione pastorale. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

"Salute in Piazza” a Valva: l'appuntamento con la prevenzione oncologica e la chiusura del percorso Valva Borgo LentoE' in programma l'8 febbraio a Valva, una nuova giornata di prevenzione oncologica gratuita nell’ambito del progetto Valva Borgo Lento, l’iniziativa...

Artigianato locale e tradizioni abruzzesi: approvata all’unanimità la risoluzione per la PresentosaLo annuncia il primo firmatario, Prospero: “Verso una legge per tutelare e promuovere il simbolo dell’artigianato abruzzese” È il gioiello che parla...

Aggiornamenti e notizie su Tradizioni e artigianato a Valva il....

Temi più discussi: Il 7 marzo Linea Verde Start a Nuoro racconta l’orgoglio delle tradizioni artigiane; Tradizione e futuro: al GAL Colline Salernitane si programma la seconda Mostra di Artigianato Artistico; Vilnius in festa: Kaziukas Fair, il mercato lungo cinque chilometri dove l’artigianato diventa esperienza; Lombardia, via libera al Progetto di legge per tutelare l’artigianato.

Asso Artigiani Imprese Caserta presenta: Masseria ‘a Duchessa: Terra, Sapori e TradizioniLa storia incontra il futuro nel cuore della Valle di Suessola. Asso Artigiani Imprese Caserta è lieta di annunciare l’evento Masseria ’a Duchessa: Terra, ... napolivillage.com

Santa Maria a Vico, alla Masseria La Duchessa tre giorni tra artigianato, olio e tradizioniA Santa Maria a Vico (Caserta) una tre giorni dedicata alle eccellenze del territorio. Dal 27 al 29 marzo i giardini dello storico complesso dell’ex Istituto ... pupia.tv

Le tradizioni che è sempre un piacere portare in tavola - facebook.com facebook

La Lunigiana è parte viva del patrimonio italiano: tradizioni, cura della terra, cucina e comunità. Ho visitato luoghi straordinari e ci occuperemo di quelli che necessitano attenzione e restauri. x.com