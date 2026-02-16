Artigianato locale e tradizioni abruzzesi | approvata all’unanimità la risoluzione per la Presentosa

Lo annuncia il primo firmatario, Prospero: "Verso una legge per tutelare e promuovere il simbolo dell'artigianato abruzzese" È il gioiello che parla di tradizione e identità la Presentosa in Abruzzo e ora la Regione vuole impegnarsi a tutelarlo e a valorizzarlo sempre più. La III Commissione del consiglio regionale ha approvato all'unanimità la risoluzione per la valorizzazione e l'internazionalizzazione della Presentosa, proposta insieme ai consiglieri dei gruppi di Fratelli d'Italia e della Lista Marsilio e che vede come primo firmatario il consigliere regionale Francesco Prospero.Affermatasi tra Settecento e Ottocento con particolare sviluppo nei centri di Guardiagrele, Scanno e Pescocostanzo la Presentosa rappresenta tutt'oggi uno dei simboli più autentici dell'artigianato artistico abruzzese.